Kinderen vinden zelfgemaakt explosief in de bosjes

vr 05 mei 2023 18.15 uur

DRACHTEN - Spelende kinderen aan de Engwerd in Drachten vonden donderdagochtend een zelfgemaakt explosief. Het object met een lont werd gevonden in een plastic tas van de Albert Heijn.

De vader van de kinderen meldde het bij de 60-jarige buurtbewoner Auke van der Heide. "Ik ha 't der wei helle en meinommen" zo laat hij deze site weten. Hij belde ook de politie.

"Der sieten spikers en skroeven yn en it wie in soart plastik pot" zo omschrijft Van der Heide de bom. "En der siet in lont boven op...."

De politie wilde dat Van der Heide het object buiten liet liggen maar dat kon niet meer. "It leit hjir no al by my yn de gong" was zijn antwoord. De agenten mochten het object niet ophalen en de Explosieven Opruimingsdienst werd ingeschakeld.

De medewerkers van de EOD zijn vrijdagochtend zo'n twee uur bezig geweest bij Van der Heide thuis. "Se ha besich west mei in röntgenapparaat, dat ha se achter hûs yn 't hok dien". Het explosief is uit de woning gehaald en uiteindelijk meegenomen. "Se fertrouwden it net" weet Van der Heide.

Het explosief is uiteindelijk aan de Kelvinlaan tot ontploffing gebracht door de medewerkers van de EOD.

