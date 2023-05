Vijf jonge eendjes uit put gered in Drachten

vr 05 mei 2023 12.40 uur

DRACHTEN - Dierenambulance Zuid Oost Friesland heeft samen met de gemeente Smallingerland vijf eendjes uit een put gered in Drachten. De diertjes waren vast komen te zitten in een put aan de Leerweg en kwamen er niet meer uit. Gelukkig werden de eendjes ontdekt door een alerte voorbijganger.

Drie diertjes werden snel gevangen en weer vrijgelaten aan de waterkant. Hier zaten moeder en vader ongeduldig te wachten. Echter was de familie nog niet compleet. Er ontbraken nog twee eendjes.

Opnieuw gepiep

Toen de medewerkers van de dierenambulance terugliepen, hoorden ze opnieuw gepiep uit de put komen. Ze kwamen al snel tot de conclusie dat er nog minaal één eendje de buis in was gelopen. Een van de medewerkers ging plat op haar buik liggen, trok een handschoen aan en ging met haar arm deze buis in. Helaas had ze niet genoeg armlengte.

Gemeente ingeschakeld

De medewerkers besloten om de hulp van de gemeente in te schakelen. Zij waren gelukkig snel ter plaatse en hebben een aantal tegels verwijderd. Nadat de buis ietwat uit elkaar was getrokken, troffen zij nog twee eendjes aan. Door een blokkering in de buis konden de diertjes niet verder lopen.

Familie verdwenen

Ook de twee overgebleven eendjes werden snel naar de waterkant gebracht. Echter was de familie al weggezwommen en werden zij na een zoektocht ook niet meer aangetroffen. De twee eendjes zijn meegenomen naar de opvang in Ureterp en zullen daar worden grootgebracht.

