Dodenherdenking in Drachten

do 04 mei 2023 21.47 uur

DRACHTEN - De dodenherdenking in Drachten werd dit jaar opnieuw gehouden in het Van Haersmapark. De start was woensdag om 19.00 uur bij het carillon in het centrum van Drachten. Een stille tocht leidde naar het park.

Tijdens de officiële plechtigheid legde burgemeester Jan Rijpstra de eerste krans bij het oorlogsmonument, dat is opgericht ter nagedachtenis aan achttien medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Na de twee minuten stilte volgde het Wilhelmus.

FOTONIEUWS