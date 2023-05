Rottevalster bij politierechter: boete is al betaald

do 04 mei 2023 16.45 uur

LEEUWARDEN - Was de boete nu wel of niet betaald? Een 37-jarige man uit Rottevalle zat donderdag bij de rechter omdat hij met drank op had gereden. Maar de boete was een dag eerder betaald, betoogde de verdachte.

Boete door bewindvoerder voldaan

De boete was door de bewindvoerder voldaan, de verdachte had het bewijs, in de vorm van een mail, op zijn telefoon. Dat was rijkelijk laat, maar als het klopte, dan hoeft de man niet twee keer te betalen. Als het bedrag van 550 euro was overgemaakt naar het CJIB, dan was er geen vuiltje aan de lucht.

Op de kop in een greppel

Voor de zekerheid ging de rechter toch even door het dossier. De Rottevalster was gedagvaard omdat hij in de nacht van 21 juli 2020 was betrokken bij een eenzijdig ongeval. De man was op de Spekloane in zijn woonplaats met zijn Alfa Romeo op de kop in een greppel beland.

Gas ingetrapt

Naar eigen zeggen was de man geschrokken van een ree dat de weg overstak. In plaats van te remmen, had hij het gaspedaal ingetrapt. Hij had meer dan twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn lijf. De Alfa Romeo had een aantal bomen geraakt voor de auto op de kop in de greppel belandde.

"Ik drink geen drup meer"

De verdachte had zijn lesje geleerd: "Ik drink geen drup meer". De man had een gang naar de rechter kunnen voorkomen door de strafbeschikking van 550 euro - op tijd - te betalen.

Volgens hem was het bij de bewindvoerder spaak gelopen. De rechter legde alsnog de boete op, maar die hoeft niet betaald te worden als er al is betaald.