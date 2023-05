Minderjarige dief steelt brie en salade

do 04 mei 2023 12.25 uur

DRACHTEN - Een minderjarige jongen uit Drachten heeft woensdag boodschappen gestolen uit een supermarkt. Hij stal uit een winkel aan de Dwarswyk in Drachten. De buit: brie en salade.

De jongen was volgens het winkelpersoneel erg vervelend geweest in de winkel waarop de politie werd gebeld. De jongeman is aangehouden en overgebracht naar het bureau waar hij een reprimande kreeg. Er is aangifte tegen hem gedaan. Voorlopig mag de jonge dief de supermarkt niet meer in.