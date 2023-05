Politie houdt met getrokken wapens verdachte aan

do 04 mei 2023 12.10 uur

OPEINDE - Op de Middelbuorren in Opeinde heeft de politie woensdagavond met getrokken wapens een verdachte aangehouden. Dit gebeurde door middel van een zogenaamde BTGV, Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten. De 22-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel had mogelijk een vuurwapen bij zich.

Eerder op de avond, iets voor 20.30 uur, kreeg de politie een melding binnen van een bedreiging met mogelijk een vuurwapen. Deze bedreiging had plaatsgevonden op De Merel in Surhuisterveen. Ter plaatse is meteen een onderzoek gestart en werd er een signalement duidelijk van de mogelijke verdachte.

Agenten zagen rond 21.20 uur een voertuig rijden met daarin een persoon die voldeed aan het signalement. Hierop werd besloten deze man aan te houden. De verdachte werkte mee en kon worden aangehouden. In de auto werd geen vuurwapen aangetroffen. Het onderzoek is nog in volle gang.