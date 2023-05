Asielzoeker dreigt pan met hete olie over medewerkers te gooien

wo 03 mei 2023 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een Nigeriaanse asielzoeker (34) die begin december in het azc in Drachten dreigde een pan met hete olie over COA-medewerkers te gooien, is woensdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur.

Pan met hete olie

De verdachte had in de keuken van het azc ruzie gekregen met een medebewoner. Toen twee mensen van het COA poolshoogte namen, bedreigde de verdachte ze met een vork in de ene hand en een pan met hete olie in de andere hand. In het Engels vroeg de man of de COA-medewerkers soms wilden dat hij de olie naar hen zou gooien.

"I will cut you"

Toen hij door de politie werd aangehouden en meegenomen naar het bureau, was de man opnieuw recalcitrant. Terwijl hij geboeid op de achterbank zat zei hij tegen de agent die naast hem zat "I will cut you" (Ik ga je steken). Die woorden waren door de officier van justitie opgevoerd als een bedreiging, maar daar ging de rechter niet in mee.

Geen 'redelijke vrees’

De man had geen mes en zat met in de boeien op de achterbank. Er was voor de agent geen sprake van 'redelijke vrees’ dat de verdachte zijn woorden waar kon maken, vond de rechter. Dat hij de agenten had uitgemaakt voor racisten beschouwde de rechter wel als een belediging.

"They stink from their mouth"

De man had ook nog geroepen dat hij "all white people" haatte. "They stink from their mouth", had hij eraan toegevoegd. Met de hulp van een tolk Engels ontkende de verdachte de aantijgingen.

Hij had niet gedreigd met een vork en een pan hete olie en hij had ook de agenten niet beledigd en bedreigd. Hij beweerde zelfs dat de politie geld van hem had gestolen. Toen hij werd vrijgelaten miste hij 50 euro.

"U wordt geacht de wet te kennen"

Het was volgens de verdachte één grote samenzwering. Hij zou niet hebben geweten dat je volgens de wet met woorden iemand niet mag beledigen. "U bent in Nederland en u wordt geacht de wet te kennen", reageerde de rechter. Ze nam het de verdachte kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid nam voor zijn daden.