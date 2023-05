Politie bezorgt zieke Kai een dag om nooit te vergeten

wo 03 mei 2023 14.54 uur

DRACHTEN - Het was voor de ongeneeslijke zieke Kai een dag om nooit te vergeten. De 6-jarige jongen uit Wijnjewoude lijdt aan leukemie en heeft na ruim twee jaar behandeling te horen gekregen dat hij uitbehandeld is. Maar Kai had nog één wens: op een politiebureau kijken.

Woensdag was het dan zover. Kai werd thuis opgehaald door door de politie. Samen met zijn ouders en zijn broer vertrokken ze in politieauto's, onder begeleiding van twee politiemotoren naar het bureau in Drachten. Daar kregen zij een rondleiding. Maar dat was niet alles...

Kai en zijn familie werden naar de meldkamer gebracht aan het Noorderend in Drachten. Hier stond de politiehelikopter klaar. Daarnaast waren er ook drie leden van het DSI (Dienst Speciale Interventies), de bereden politie en hondengeleiders. Hij mocht zelfs mee in de politiehelikopter om een rondje over zijn huis in Wijnjewoude te vliegen.

Eenmaal terug op de grond ging het gezelschap naar binnen bij de meldkamer. Daar mocht Kai nog een kijkje nemen op de schietbaan en bij een training voor agenten.

