Zoektocht naar jonge vrouw die met gestolen pas pint

wo 03 mei 2023 14.39 uur

DRACHTEN - De politie is op zoek naar een jonge vrouw die met een gestolen bankpas Drachten bezocht. De bankpas was van een 77-jarige vrouw uit Heerenveen. De pas werd ontvreemd nadat een verdachte zich voordeed als een medewerker van een bank.

De vrouw pinde 's middags op 29 maart 2023 eerst geld bij een geldautomaat in Heerenveen en stapte 45 minuten later de MediaMarkt in Drachten binnen. Daar rekende ze met de gestolen bankpas enkele goederen af. De laatste transactie was bij een pinautomaat aan de Middelwijk in Drachten.

Op de beelden is zowel in Heerenveen als in Drachten een jonge vrouw op de beelden te zien, maar de kleding en haardracht verschillen. Het zou goed kunnen dat de vrouw op de beelden van de pintransactie dezelfde vrouw is die te zien is op de beelden uit de elektronicazaak. Het kan ook gaan om twee verschillende vrouwen. aldus de politie.

De bankpas werd gestolen nadat het 77-jarige slachtoffer uit Heerenveen telefonisch was benaderd door een zogenaamde bankmedewerker. De \'medewerker’ wist op geraffineerde wijze haar vertrouwen te winnen en vertelde dat er gefraudeerd is met haar betaalrekeningen.

De vrouw gaf haar bankpassen aan een koerier en gaf zelfs nog sieraden af zodat die veilig in een kluis opgeborgen konden worden. Nu ze immers slachtoffer was geworden van cybercriminelen, was dat wel zo veilig, werd haar voorgehouden.

Het slachtoffer is voor honderden euro’s opgelicht en daarnaast is ze enkele sieraden kwijt die grote emotionele waarde hebben. "De impact is dus groot." aldus de politie.

Klik hier voor nog meer beelden van de vrouw.