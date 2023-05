LID neemt verwaarloosde honden en pups in beslag

di 02 mei 2023 12.51 uur

DOKKUM - Tijdens een controle op een huisadres in de

gemeente Noardeast-Fryslân hebben de LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en de politie afgelopen week zes volwassen honden en twee pups aangetroffen die ernstig verwaarloosd werden.

De dieren hadden een volledig vervilte vacht, wat kan leiden tot ernstige complicaties zoals ontstekingen op de huid en daarmee gepaard gaande jeuk en pijn. Naar schatting waren de volwassen honden minstens een jaar niet getrimd. Ze werden gehouden in twee vervuilde schuren die vol lagen met uitwerpselen en hadden geen schoon drinkwater.

De inspectiedienst heeft de dieren in overleg met het OM in beslag genomen. De eigenaar krijgt een proces-verbaal, waarna de officier van justitie zich over de zaak buigt.

De LID is een onafhankelijke stichting voor het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Vijfentwintig inspecteurs verspreid over het gehele land komen in actie na oproepen via meldpunt 144.

Het gaat dan vooral om gevallen van verwaarlozing van gezelschaps- en hobbydieren. Daarnaast voert de inspectiedienst routinecontroles uit bij onder andere dierenwinkels, -pensions, fokkers en handelaren. De inspectiedienst werkt in opdracht van het ministerie van LNV.

Er is niet bekend gemaakt in welke plaats de honden en pups in de schuren verbleven. Weet u meer van deze zaak? Dan horen we dat graag.