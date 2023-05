Dokkumer moet voor tweede keer auto inleveren

WâLTERSWâLD - De auto van een 60-jarige man uit Dokkum is zaterdagavond in beslag genomen. Agenten zagen hem rijden in Wâlterswâld terwijl zijn rijbewijs eerder door het CBR ongeldig was verklaard. Nadat hij op de Tsjerkeloane staandegehouden werd mocht hij ook even blazen. Hij bleek ook nog onder invloed van alcohol.

Hij mocht mee naar het bureau waar hij 355 μg/l blies. Omdat het de man al eerder was betrapt op het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs werd zijn auto in beslag genomen. Ook dit is voor de Dokkumer niet nieuw, om dezelfde reden werd zijn vorige auto ook al in beslag genomen.