Eerste editie Oldtimerdag in De Westereen groot succes

za 29 april 2023 16.00 uur

DE WESTEREEN - Op IJsbaan de Wieken in De Westereen werd zaterdag een Oldtimerdag georganiseerd. Op het terrein stonden oude vrachtwagens, trekkers, brommers en natuurijk ook auto’s. Bezoekers konden genieten van de tientallen voertuigen. Daarnaast werden er diverse prijzen uitgedeeld aan onder andere de mooiste oldtimer en voor de oldtimertrekker die het meeste gewicht kon trekken.

Aan het begin van de middag arriveerde burgemeester Klaas Agricola in een oude brandweerauto. Hij opende deze eerste editie van de Oldtimerdag. Na de opening vertrokken de oldtimerbrommers voor de gehaktbalrit. Een toertocht door de Fryske Wâlden. Meer dan 100 oude brommers deden mee aan deze tocht. Op de deelnemerslijst stonden Kreidlers, Zündapps, Puchs en Batavussen.

Behalve de oldtimers was er ook nog meer te doen op het terrein. Zo konden kinderen geschminkt worden en was er voor hen een springkussen. Daarnaast was ook de brandweer van De Westereen aanwezig. Mensen konden beleven hoe het was om een auto open te knippen en met een brandweerslang te spuiten. Op het terrein kon ook in het zonnetje worden genoten van muziek onder het genot van een hapje en een drankje.

FOTONIEUWS