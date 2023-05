Boer rijdt tijdens uitrijden van mest nest met eieren aan flarden

za 29 april 2023 12.00 uur

DOKKUM - Een boer reed deze maand een nest met eieren aan flarden toen hij bezig was met het uitrijden van mest. De man, woonachtig in de gemeente Noardeast-Fryslân, is door de FUMO op de bon geslingerd.

De FUMO intensiveert de laatste tijd in het toezicht op de zorgplicht voor weidevogels. Toezichthouders controleren in de hele provincie of de zorgplicht wordt nageleefd. Dat doen zij niet alleen overdag, maar ook \'s avonds en in de weekenden.

De FUMO treedt op tegen het moedwillig niet naleven van de zorgplicht. De boer die een nest vernielde, negeerde bewust de markering met stokken. De FUMO heeft de zaak nog in onderzoek en dat kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

De toezichthouders informeren boeren en loonbedrijven over de zorgplicht, zoals vanuit de Wet Natuurbescherming is voorgeschreven. Daarin staat dat boeren in het broedseizoen rekening moeten houden met nesten, eieren en jongen van vogels. Bijvoorbeeld door nazorgers toe te laten op het land, die de nesten kunnen markeren. De boer kan dan bij het mesten of maaien rekening houden met de broedende vogels.

De toezichthouders brengen waar nodig boeren en vogelwachters van de plaatselijke vogelwacht met elkaar in contact om nazorg te regelen. De meeste boeren en loonbedrijven voldoen aan de zorgplicht, constateert de FUMO. Zij doen hun uiterste best om vogels, de nesten en de jongen te beschermen.