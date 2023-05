Zorgorganisatie MeiDy overgenomen door Adrem Zorggroep

vr 28 april 2023 16.00 uur

DAMWâLD - Zorgorganisatie MeiDy uit Damwâld is overgenomen door Adrem Zorggroep uit Drachten. Romana Bremer, de curator in het faillissement van MeiDy B.V. heeft met Adrem Zorggroep een overeenstemming bereikt over een doorstart van MeiDy Ouder en Kind.

Het zorgbedrijf werd op dinsdag 21 maart door de rechtbank failliet verklaard. De curator heeft na het faillissement uitvoerig de mogelijkheden voor een doorstart van de activiteiten in nauw overleg met het Sociaal Domein Fryslân (SDF) onderzocht. Er is door de curator en haar team met een groot aantal partijen overleg gevoerd en een biedingsproces werd doorlopen. Op woensdag 26 april heeft de curator een overeenstemming bereikt met Remko Jan van Dijk, van Adrem Zorggroep in Drachten.

Alle lopende zorgtrajecten overgenomen

Alle lopende zorgtrajecten worden overgenomen. Met het overgrote deel van de medewerkers gaat de onderneming verder onder de naam Meidy Therapeutisch Gezinscentrum B.V. Remko van Dijk vindt het belangrijk dat de zorg voor cliënten kan worden gecontinueerd, waarbij de meeste medewerkers hun baan behouden.

Vanaf maandag 1 mei is het weer mogelijk om nieuwe cliënten aan te melden voor de woon zorg locatie in Damwâld en de ambulante trajecten. Adrem Zorggroep is een zorgorganisatie gespecialiseerd in gezinsinterventies.

Remko Jan van Dijk, bestuurder en oprichter van Adrem Zorggroep geeft aan met de overname en start van MeiDy Therapeutisch Gezinscentrum een aanvulling te willen creëren op hun huidige zorgaanbod waarbij zij mede de verantwoordelijkheid voelen om te komen tot een dekkend zorgaanbod in Friesland.