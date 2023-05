Zakkenroller (17) steelt meerdere telefoons bij Kingcity festival

vr 28 april 2023 10.55 uur

DRACHTEN - Op de Oude Nering in Drachten is op Koningsdag een 17-jarige zakkenroller uit Drachten aangehouden. De jongeman had meerdere telefoons gestolen op of bij het Kingcity festival. Net voor 23.00 uur werd hij betrapt en ontstond er een worsteling.

De handhaving en meerdere politievoertuigen kwamen ter plaatse. De jongeman zelf raakte lichtgewond en is aangehouden door de politie. De zaak is in onderzoek en de verdachte zal worden verhoord.

Er is aangifte gedaan bij de politie. Het is niet bekend om hoeveel aangiftes het precies gaat.

FOTONIEUWS