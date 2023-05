Lezing Bert Looper over De Melkstaking 1943

vr 28 april 2023 10.00 uur

GORREDIJK - Museum Opsterlân organiseert op woensdag 3 mei om 20.00 uur een lezing over de Melkstaking van 1943. De lezing wordt verzorgd door Bert Looper (voormalig directeur van Tresoar).

Naast het verhaal over Friesland, zal hij in zijn verhaal ook dieper ingaan op de gevolgen van deze staking voor Gorredijk en haar bewoners. De lezing sluit aan bij actuele expositie die in Museum Opsterlân t/m 1 juli te zien is over de Melkstaking.

De melkstaking was de Friese reactie op de landelijke stakingsgolf, die zich vanaf 29 april 1943 als een

olievlek over Nederland uitbreidde. Vanaf 30 april staakten Friese boeren, arbeiders en ambtenaren

eensgezind. Boeren dumpten massaal hun melk en daarom is de staking bekend geworden onder de

naam De Melkstaking.

De Duitse bezetter greep met harde hand in: het standrecht werd ingevoerd en eenieder die doorging met staken liep het risico om te worden doodgeschoten.

Museum Opsterlân is onlosmakelijk verbonden met deze geschiedenis. Het museum was destijds de

lagere school waar onderwijzer Jan Eisenga werkte. Hij voelde zich solidair met de stakers en wilde dat de

school na de paasvakantie gesloten zou blijven. Hij riep de ouders op hun kinderen thuis te laten. Met

deze staking kwam hij in het vizier van de bezetter. Hij werd op 3 mei 1943 gearresteerd en op 5 mei via

het standrecht geëxecuteerd aan het Kalverdijkje in Leeuwarden. Zijn lichaam is nooit gevonden.

De lezing vindt plaats in Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59 te Gorredijk.

Toegangsprijs: € 10,00 (lezing inclusief bezoek tentoonstelling, museumjaarkaart nvt). In verband met

het beperkt aantal plaatsen (45) is aanmelden verplicht (e-mail: info@museumopsterlan.nl of telefonisch

0513 – 462930). Meldt u daarbij het aantal personen met voor- en achternaam. Zonder aanmelding krijgt

u alleen toegang als er plaats beschikbaar is.