Zonnige maar frisse Koningsdag in Drachten

vr 28 april 2023 08.52 uur

DRACHTEN - Het was op Koningsdag druk in het centrum van Drachten. Naast de vrijmarkt waren er ook diverse muziekgroepen die hun muziek ten gehore brachten.

De zon scheen gelukkig want het was in de ochtend nog best fris met zo'n vier graden Celsius.

FOTONIEUWS