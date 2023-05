Zonnige Koningsdag-optocht in Beetsterzwaag

do 27 april 2023 12.45 uur

BEETSTERZWAAG - De Koningsdag-optocht in Beetsterzwaag trok ook dit jaar weer veel bekijks. In totaal deden 23 groepen mee aan dit jaarlijkse evenement. Dit resulteerde in een Hoofdstraat vol met verklede mensen in verschillende thema's.

Van prinsessen tot vikingen, alles kwam donderdag voorbij. Daarnaast bluste de brandweer een woningbrand, assisteerden ze bij een verkeersongeval en werd er live Twister gespeeld.

Wil je de hele optocht terugkijken? Klik dan hier

FOTONIEUWS