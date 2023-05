Vrouw op fiets aangereden in Drachten

wo 26 april 2023 15.20 uur

DRACHTEN - Een vrouw op de fiets is woensdag aangereden door een automobiliste in Drachten. Het ging mis op de kruising van de Schwartzenberghlaan. De vrouw in de auto wilde afslaan naar De Weeme en zag de fietsster over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

De politie en een ambulance werden om 14.09 uur opgeroepen. De fietsster raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. De politie heeft het ongeval op papier gezet en afgehandeld.

