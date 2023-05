34 huurappartementen feestelijk opgeleverd aan bewoners

di 25 april 2023 10.22 uur

DRACHTEN - Met een glimlach van oor tot oor openden de bewoners van het wooncomplex aan De Warren in Drachten maandagmiddag de deur van hun nieuwe appartement.

Met de bouw van 34 duurzame en betaalbare huurappartementen draagt Het Sociaal Verhuurbedrijf WoonFriesland fors bij om de woningkrapte in gemeente Smallingerland het hoofd te bieden. Zij zetten hier een mooie grote stap in het vervullen van het vorig jaar in mei gesloten convenant om nog eens 128 sociale huurwoningen toe te voegen, die hard nodig zijn.

Vanaf begin april konden woningzoekenden reageren op de 34 nieuwe appartementen aan De Warren. 'We hebben bewust gekozen om de woningen met voorrang toe te wijzen aan woningzoekenden die 55 jaar of ouder zijn", vertelt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland. "Deze locatie ligt mooi centraal in Drachten, waardoor voor deze groep alle dagelijkse faciliteiten dichtbij zijn."

Steentje bijdragen aan tegengaan van eenzaamheid

Het nieuwe wooncomplex aan De Warren beschikt over een gemeenschappelijke ruimte, die de bewoners samen mogen inrichten en waar ze met elkaar gebruik van kunnen maken. "Het past bij onze missie om bewoners met elkaar in contact te brengen, waardoor ze prettig wonen", aldus Hoekstra.

"Een missie die ook Bouwgroep Dijkstra Draisma ondersteunt. Vandaar dat zij een cheque cadeau doen aan de nog op te richten bewonerscommissie. Samen met de bewoners gaat de wijkconsulent van WoonFriesland aan de slag om zo'n commissie op te richten."

Start van een grotere ambitie

In de gemeente Smallingerland is grote behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen. Vandaar dat WoonFriesland in Drachten bouwt aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Hoekstra: "Met het toevoegen van de 34 appartementen investeren we bijna 9 miljoen euro in Drachten. Samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma zorgen we voor duurzame,

betaalbare nieuwbouw."

Het is de start van een veel grotere ambitie, waarbij het sociaal verhuurbedrijf de komende jaren meer nieuwbouwwoningen bouwt in Drachten, om zo de vraagdruk te verminderen. Hoekstra: "We hebben een convenant gesloten met de gemeente om in Drachten nog eens 128 woningen te bouwen."

Een boost aan doorstroming in de woningmarkt

Door voorrang te verlenen aan bewoners boven de 55 jaar hoopt WoonFriesland een boost te geven aan de doorstroming in Drachten. "De bewoners van onze nieuwe appartementen verhuizen uit een grotere woning, die nu beschikbaar komt voor jonge, grotere gezinnen", legt Hoekstra uit. "Door te zorgen voor een passende woonplek voor deze doelgroep geven we ook andere bewoners kans op een passende nieuwe woning."

Aanwinst voor Smallingerland

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier is blij met de investering in betaalbare sociale huurwoningen in de gemeente Smallingerland. "Als gemeente willen we de komende jaren fors investeren in een divers woningaanbod. Dat beantwoordt aan de behoefte van zoveel mogelijk doelgroepen. We kennen allemaal de prognoses voor de toekomst; een tekort aan betaalbare woningen, vergrijzing, maar ook eenzaamheid mogen we hierbij niet vergeten. Het is belangrijk om met verschillende partijen gezamenlijk in dit vraagstuk op te trekken. Om met elkaar te bouwen én te investeren in een toekomstbestendig woningaanbod in onze gemeente. Dit nieuwe wooncomplex is hier prachtig voorbeeld van", aldus de wethouder.

Vanzelfsprekend duurzaam

De appartementen beschikken over twee slaapkamers en een ruime woonkamer met open keuken. De technische ruimte is voorzien van een warmtepomp en op het dak liggen 140

zonnepanelen. De appartementen hebben allemaal een eigen fietsenberging en er is ruimte voor scootmobielen. Aan de achterzijde van het gebouw is een eigen parkeerterrein. Daarmee is aan alles gedacht.

Dirk Jan de Rouwe, directielid van Bouwgroep Dijkstra Draisma: "De appartementen zijn zeer energiezuinig met energielabel A+++, door de goede isolatie en kierdichting. De woningen zijn geprefabriceerd in onze fabriek volgens het droogstapelsysteem. Ieder appartement bestaat uit verschillende onderdelen die kant en klaar naar de bouwplaats zijn gebracht en ter plekke in elkaar zijn gezet. Voordeel hiervan is dat we sneller en duurzamer kunnen bouwen, met een gegarandeerde kwaliteit. Dit resulteert in een hoog comfort en een lage energierekening voor de bewoners."