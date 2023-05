Fietser gewond na aanrijding met auto

ma 24 april 2023 14.31 uur

DRACHTEN - Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt na een aanrijding met een auto in Drachten. Het ongeval vond aan het begin van de middag plaats bij de rotonde met de Zuiderdwarsvaart.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De fietser is vermoedelijk over het hoofd gezien door de automobilist.