Speler VV Buitenpost knock-out geslagen door tegenpartij

za 22 april 2023 17.45 uur

BUITENPOST - Een speler van VV Buitenpost is zaterdagmiddag knock-out geslagen door een voetballer van de tegenpartij DHSC uit Utrecht. Het slachtoffer was Wim de Vries.

De mishandeling vond plaats direct na het laatste fluitsignaal. In een spannende wedstrijd won VV Buitenpost op het nippertje met 2-1 nadat de bal via een kopbal in het net van de tegenstander viel.

Het gejuich van de thuisclub ontstemde in luttele seconden nadat de speler knock-out werd geslagen. "Dit oerfoel iedereen" zo laat Paul Loonstra namens VV Buitenpost weten aan deze site. "It kaam hielendal ut it niks...." Na deze mishandeling volgden er schermutselingen tussen nog meer mensen van beide clubs.

De politie kwam met drie voertuigen ter plaatse en ook een ambulance is bij de voetbalclub geweest. De mishandelde speler hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij kon uit eindelijk ter plaatse worden behandeld.

De politie is na de wedstrijd nog gebleven om getuigenverklaringen op te nemen. De speler Emre Bal ontving direct na de mishandeling ook nog een rode kaart van de scheidsrechter.

Twee spelers van VV Buitenpost hebben aangifte bij de politie gedaan. Agenten kwamen met spoed ter plaatse en er is gelijk een onderzoek gestart.

De voetbalclub DHSC uit Utrecht is bekend omdat oud-profvoetballer Wesley Sneijder erbij betrokken is. Hij was deze zaterdag ook aanwezig bij de wedstrijd.

