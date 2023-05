Kingcity is het nieuwe oranjefestival in Drachten

za 22 april 2023 13.45 uur

DRACHTEN - Het Thalenpark in Drachten zal woensdag 26 en donderdag 27 april worden omgetoverd tot een festivalterrein. Dit park is namelijk het decor voor een nieuw oranjefestval genaamd Kingcity. Horecaondernemers Michael, Richard en Sven hebben hun handen in 1 geslagen om er een groot feest van te maken.

En een feestje bouwen is voor de drie heren niks nieuws. In hun horecazaken, Kafee8, Club Champino, Njoy en De Skihut, doen zij wekelijks niet anders. Nu hebben zij besloten de krachten te bundelen om dit jaar met Koningsdag groots uit te pakken.

Marco Schuitmaker, bekend van Engelbewaarder, zal het festival woensdag om 17.00 uur aftrappen. Verder zijn er optredens van ondere andere Q Music hét foute uur, ABBA Tribute band en natuurlijk De Doelleazen. Daarnaast zullen ook een aantal dj's optreden die bekend zijn uit het Drachtster nachtleven.

In de middagen is er ook vermaak voor de jeugdige prinsen en prinsessen. En er staan diverse foodtrucks op het festivalterrein. De volledige line up is te vinden op de Facebookpagina van Kingcity Drachten.

De toegang tot dit festival is gratis.