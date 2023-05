CSG Liudger wint ontwerpwedstrijd Technasium Brandweer Award

za 22 april 2023 09.00 uur

DRACHTEN - Christelijke Scholengemeenschap Liudger uit Drachten heeft de ontwerpwedstrijd voor Technasium Brandweer Award 2023 gewonnen.

Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars op de brandweerkazerne in de stad Groningen de prijs uit handen van de vakjury.

Het jaarlijkse evenement voor tweedejaars technasiumleerlingen uit Noord-Nederland werd georganiseerd door de Brandweer uit Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Dit schooljaar was de opdracht voor de Technasium Brandweer Award om een prototype te ontwerpen van een voorziening die de brandweer in de nabije toekomst helpt bij het uitvoeren van haar taken. De jury met brandweerdeskundigen lette er bij de beoordeling vooral op of het idee vernieuwend en grensverleggend is.

Het idee van de leerlingen uit Drachten is om auto’s voorzien van een systeem dat direct een alarmerend gps-signaal met de voertuiggegevens en aantal inzittenden naar de meldkamer stuurt wanneer een auto te water raakt. Het gaat om het sneller alarmeren en de juiste plaatsbepaling om zo geen tijd te verliezen. De jury vond dit idee zo vanzelfsprekend, dat ze verbaasd waren dat het nog niet bestaat.

Meerdere prijzen

Woensdag kwamen de acht deelnemende technasium-groepjes uit de noordelijke provincies naar Groningen voor de beoordeling. Er waren dit jaar meerdere prijzen te verdelen. De prijs voor de beste pitch ging naar het Dr. Nassau College uit Assen. Zij hebben een exoskelet (een draagbaar skelet dat je zelf kunt aansturen) bedacht, omdat ze merkten dat het gereedschap van de brandweer zo zwaar is om te tillen.

De prijs voor het beste technische product ging naar scholengemeenschap Ubbo Emmius uit Stadskanaal met hun robotduikboot en aangepaste duikbril. CSG Liudger won de prijs van het beste innovatieve idee. Met hun idee wonnen zij ook de overall prijs. Voor alle deelnemers was er nog een herinneringsplaat voor hun deelname aan de Award.