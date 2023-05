Auto op de kop op de A7 – boete voor bestuurder voor plotselinge inhaalmanoeuvre

vr 21 april 2023 17.10 uur

LEEUWARDEN - Midden op de A7 bij Drachten belandde een automobiliste op 26 juni vorig jaar met haar voertuig op de kop op de weg. Ze was geschrokken van de abrupte inhaalmanoeuvre van een andere bestuurder, een 36-jarige man uit het Groningse Haren.

Plotselinge inhaalmanoeuvre

De Groninger moest zich vrijdag melden bij kantonrechter Klaas Bunk. Hem werd verweten dat hij een verkeersfout had gemaakt: hij had met zijn Peugeot 3008 te abrupt ingevoegd voor de auto die hij had ingehaald, een Chevrolet. De bestuurster was geschrokken toen de Peugeot vlak voor haar een plotselinge beweging naar rechts maakte.

Chevrolet belandde op de kop op het wegdek

Zelf schatte ze dat de Peugeot 30 centimeter voor haar reed, toen de verdachte zijn voertuig naar de rechter weghelft stuurde. In een schrikreactie week de vrouw uit naar rechts, waarna de Chevrolet spinde, tegen de vangrail botste en op de kop op het wegdek belandde.

"Misschien wat te kort"

De verdachte erkende dat hij zich enigszins opgejaagd had gevoeld door het verkeer dat achter hem reed. Toen de Chevrolet na een kilometer of vijf, zes naar rechts ging, haalde hij in en meende hij te zien dat de vrouw met haar telefoon bezig was. Hij gaf toe dat hij "misschien wat te kort" voor de Chevrolet zat toen hij zijn auto naar rechts stuurde.

Bij McDonalds gewacht

Hij zag het ongeluk in zijn spiegels gebeuren. Hij reed een stukje door tot de McDonalds, waarna hij zich bij de meldkamer meldde. "Ik heb geleerd dat je nooit op de snelweg moet stoppen", zei hij daarover. Hij had bijna een half uur bij de McDonalds op de politie gewacht, toen was hij maar naar huis gereden.

"Belangrijkste foto dat ze naast de auto stond"

Hij had zich er naderhand wel van vergewist dat het slachtoffer oké was. Hij had de foto’s van het ongeval online gezien. "De belangrijkste foto was dat ze naast de auto stond met een drankje in haar hand". Van opzet van zijn kant was geen sprake, benadrukte hij. "Het komt niet in mij op om iemand in gevaar te brengen".

"Zie de boete als leergeld"

De officier van justitie ging ook niet uit van opzet, anders had ze de man niet gedagvaard voor de zitting van de kantonrechter. Maar er was wel een verband tussen het rijgedrag van de verdachte en de gevolgen, het ongeval. Daarvoor eiste de officier een boete van 500 euro. De rechter vonniste conform. "Zie de boete als een vorm van leergeld", gaf de rechter de verdachte nog mee.