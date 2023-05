Brand in elektrakast zorgt voor stroomstoring in Drachten

vr 21 april 2023 12.24 uur

DRACHTEN - In een elektrakast aan de Roef in Drachten is vrijdag brand ontstaan. Door de brand ontstond er een stroomstoring op industrieterrein De Haven en zaten een aantal bedrijven tijdelijk zonder stroom.

De brandweer werd net na 12.00 uur opgeroepen. Op veilige afstand werd de kast geblust met schuim. Liander kwam om 12.30 uur ter plaatse en heeft de kast opengemaakt. Voor dat de kast opengemaakt kon worden werd de stroom voor de hele kast uitgeschakeld. Hierdoor zat de hele straat zonder stroom.

De weg was tijdens de bluswerkzaamheden in beide richtingen afgesloten voor het doorgaande verkeer. Liander weet nog niet wanneer de storing verholpen zal zijn. Een deel van de onderdelen in de electrakast zijn namelijk weggesmolten.

FOTONIEUWS