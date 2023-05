Vervoersdienst Kollumerpomp krijgt flinke bijdrage van gemeente

vr 21 april 2023 11.04 uur

KOLLUMERPOMP - De Stichting Pompster Vervoer krijgt van de gemeente Noardeast-Fryslân een bijdrage uit het Dorpen- en Wijkenfonds voor de aanschaf van elektrische busjes. Daarmee steunt de gemeente het initiatief van inwoners van Kollumerpomp voor een eigen vervoersdienst na de plotselinge sluiting van de school in het dorp.

De sluiting van de basisschool maakt dat kinderen en ouders niet langer lopend of met de fiets naar school kunnen. Ze zijn aangewezen op scholen in omringende dorpen. De stichting regelt dat deze kinderen dagelijks door vrijwilligers heen en weer worden gereden tussen school en huis.

"Troch it slúten fan de skoalle yn it doarp geane de bern no alle dagen nei Kollum of Ingwierrum. Foar in soad âlders soarget dat foar in logistike útdaging." vertelt onderwijswethouder Jouke Douwe de Vries. "Dit inisjatyf is troch en foar it doarp ûntstean. Dat stypje wy graach."

In de eerste plaats is de vrijwillige vervoersdienst bedoeld voor de schoolkinderen. Maar de stichting wil de busjes ook in gaan zetten voor multifunctioneel vervoer, zoals het vervoer van ouderen en hulpbehoeftigen, maar ook bij andere activiteiten voor dorpsgenoten.

Een brede groep - de kinderen en hun ouders, de kinderopvang, het dorpshuis, de ouderen, de jeugd, volwassenen, kerkleden - kan profiteren van de vervoersdienst. Volgens de initiatiefnemers betekent dit een boost voor de leefbaarheid van het dorp. Het maakt het dorp bovendien aantrekkelijker om er te komen wonen en er te blijven wonen.

Hoewel je maximaal maar 15.000 euro per aanvraag via het Dorpen- en Wijkenfonds kan ontvangen, hebben ze in Kollumerpomp geluk. De gemeente heeft besloten om ook over het jaar 2022 het bedrag uit te keren zodat ze het bedrag dubbel ontvangen. Er was nog geld aanwezig in de subsidiepot van 2022.

Vanuit het dorpen- en wijkenbudget wordt in 2023 nogmaals een bedrag 15.000 euro verleend. Als het subsidieplafond eind 2023 nog niet is bereikt, kan de stichting in de tweede helft van dit jaar nogmaals een subsidieverzoek indienen.