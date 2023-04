Grote ondermijningsactie op Drachtster Kaden

do 20 april 2023 20.39 uur

DRACHTEN - Bij drie ondernemingen - een winkel, een kapperszaak en een restaurant - aan de Noordkade in Drachten zijn donderdag controles uitgevoerd. Bij deze zogeheten ondermijningsactie bestond het vermoeden van overtreding van diverse wet- en regelgevingen.

Het betrof een gezamenlijke actie van de Nederlandse Arbeidsinspectie, Douane Groningen, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, politie en gemeente Smallingerland.

Aanleiding voor de actie zijn verschillende meldingen, onder andere vanuit de samenleving. Hierop is uitgebreid onderzoek gedaan. Aan de hand hiervan is besloten tot de gezamenlijke ondermijningsactie.

Er is sprake van ondermijning als criminelen voor illegale activiteiten gebruikmaken van legale bedrijven en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af.

Tijdens de integrale controle zijn diverse overtredingen vastgesteld. Er zijn enkele waarschuwingen uitgedeeld op het gebied van arbeidstijdenregistratie en hygiëne rondom onverpakte etenswaren. Hierop zal een hercontrole plaatsvinden.

In de winkel werden vijf productsoorten aangetroffen waar mogelijk geen verbruiksbelasting voor is betaald. De onderneming krijgt 14 dagen de tijd om te reageren; wordt er niet gereageerd, dan volgt een boete. Verder waren de brandveiligheid en vluchtroutes bij twee ondernemingen niet in orde. Dit wordt nader onderzocht.

De betreffende winkel laat zaterdag in een reactie weten dat de verdenking niet klopt. "Wij hebben alle bewijzen dat er wel belasting is betaald op de vijf productsoorten."

De betrokken ondernemers werkten goed mee aan de actie. De wijkagent was aanwezig bij de actie en kreeg complimenten van de overige (horeca)ondernemers op de Kaden.

Burgemeester Jan Rijpstra: "Laat deze multidisciplinaire actie een duidelijk signaal zijn dat we overtredingen niet tolereren. De overheid werkt integraal samen, ziet strikt toe op de naleving van verschillende wet- en regelgeving en grijpt in indien noodzakelijk. Mijn complimenten aan de slagvaardigheid van de diverse instanties in de voorbereiding en uitvoering van deze actie. We sluiten niet uit dat we dit soort acties in de toekomst vaker gaan uitvoeren."

