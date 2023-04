Themamiddag Yoga en Parkinson in Parkinson Café Drachten

do 20 april 2023 17.40 uur

DRACHTEN - Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat yoga veel positieve effecten kan hebben bij de ziekte van Parkinson. Zelfs parkinsonprofessor Bas Bloem erkent dit; in een uitzending van Humberto Tan zei hij het afgelopen jaar: “Er is wetenschappelijk bewijs nu dat yoga en mindfulness een goede behandeling is voor mensen met parkinson. Dit wordt nogal eens in de “softe” hoek weg gezet, maar dat is helemaal niet waar want er is goed wetenschappelijk bewijs voor.”

Maar is yoga niet zweverig? Een vrouwending, waar je heel lenig voor moet zijn? Deze en andere misverstanden ruimen Marjan Overdiep en Dominique Prins-König van Yoga4Parkinson graag uit de weg.

Op 25 april 2023 zijn zij namens Yoga4Parkinson te gast in Parkinson Café Drachten om meer te vertellen over de positieve effecten van yoga bij de ziekte van Parkinson.

Uiteraard wordt er bewogen, zodat iedereen aan den lijve kan ondervinden wat Yoga4Parkinson inhoudt. Ook is er ruimte voor vragen, en kan het boek \'Yoga4Parkinson, het yoga oefenboek wanneer bewegen niet (meer) vanzelfsprekend is’ worden aangeschaft. Met dit boek kan iedereen met of zonder parkinson thuis direct aan de slag gaan met laagdrempelige yogaoefeningen.

Interesse? U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via info@sunenz.nl