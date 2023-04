Scooterrijder springt in water bij vlucht voor politie

wo 19 april 2023 17.35 uur

DRACHTEN - Een scooterrijder sprong woensdagmiddag in de Drachtstervaart en hij probeerde zo aan de politie te ontkomen. Zijn poging mislukte.

De scooterrijder sloeg op de vlucht toen hij een stopteken had gekregen van de politie. Hij en een opzittende hadden geen helm op. De bestuurder sprong op een zeker moment van de scooter en probeerde via tuinen en het water bij de agenten weg te komen.

Het water was misschien iets te fris want de jongeman besloot weer aan de wal te komen aan de Jelle Plantingastraat. Hij is daarna aangehouden. Geboeid en in een nat pak is hij overgebracht naar het politiebureau.