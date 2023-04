'Inspraak nieuwbouwplannen moet openbaar'

wo 19 april 2023 16.19 uur

DRACHTEN - Inspraakbijeenkomsten voor nieuwbouwplannen mogen door de projectontwikkelaar of andere partijen zelf worden georganiseerd, maar de verantwoording ervan moet openbaar worden gedeeld. Dat is het standpunt van Robin Hartelo uit Drachten, die momenteel zelf aan zo’n inspraakronde meedoet.

Hartelo sprak dinsdagavond zijn voorkeur uit tijdens de vergadering van Het Plein in de gemeente Smallingerland. Op dit moment hoeft een initiatiefnemer van nieuwbouwplannen - voor zo zover Appelo bekend is - geen verantwoording af te leggen.

"Mijn zorg is dat de inspraak bij nieuwbouwplannen straks moeizaam voor de omwonenden kan verlopen. Het maken van de verantwoording is ook heel fraudegevoelig", aldus Hartelo. Het vereiste logboek wordt naar de gemeente verstuurd, maar "wie controleert het dan?". Op papier lijken de zaken dan prima geregeld. Wethouder Maria le Roy vertelde dat het inspraakdossier altijd aan de gemeenteraad beschikbaar wordt gesteld. Volgens haar zou het logboek dan tegelijkertijd ook openbaar moeten worden gemaakt.

Rekenkamercommissie

Smallingerland profileert zich op een positieve manier als het om de inspraak van plannen binnen de Omgevingswet gaat. Met die boodschap kwam Jeroen Rijnhart, lid van de Rekencommissie in Smallingerland, tijdens dezelfde vergadering. Hij stelde dat de gemeente de procedure meer in het beleid moet verankeren. De ambtelijke organisatie gaat er goed mee om, maar is wel afhankelijk van één persoon. "Als diegene weggaat, dan verdwijnt ook de kennis."

De Rekenkamercommissie wil de inwoners van Smallingerland meer houvast bieden door de procedures in het beleid te verankeren. "Burgers hebben meer houvast als ze plannen willen evalueren en veoordeleln. Ook per project moet dat worden geregeld." Rijnhart wil de afspraken niet alleen op papier vastleggen, maar ook dat er geld voor beschikbaar wordt gesteld. Dat is nu nog niet het geval.