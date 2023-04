Wietteler moet diep in de buidel tasten

di 18 april 2023 15.10 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige hennepkweker uit Drachten moet diep in de buidel tasten. Dinsdag bepaalde de politierechter dat de wietteler de financiële opbrengst van één oogst aan de Staat moet betalen. Ook moet de illegaal afgetapte stroom terugbetaald worden.

14.000 euro

In totaal is de hennepkweker straks meer dan 14.000 euro lichter: ruim 10.000 euro voor wat een oogst financieel heeft opgeleverd en iets meer dan 4500 euro voor de illegaal afgetapte stroom. Dat laatste bedrag is de verdachte aan Liander verschuldigd.

Nog niet lang geleden geoogst

In februari vorig jaar deed de politie een inval in de woning aan het Paardepad in Drachten. Er stonden geen wietplanten meer, maar aan de hennepresten, het afval en de in de woning aangetroffen apparatuur was te zien dat er nog niet heel lang geleden een oogst was geweest.

Attributen

De 45-jarige bewoner werd dan ook niet verweten dat hij hennep had geteeld, de kwekerij was niet in werking toen de politie langskwam. Hij was gedagvaard voor het voorhanden hebben van attributen die nodig zijn voor het opzetten van een kwekerij. En hij moest zich verantwoorden voor de diefstal van stroom.

Een paar vrienden

De man kwam dinsdag overigens niet naar de zitting van de politierechter. Hij woont inmiddels niet meer in het pand. Destijds verklaarde hij dat hij de kwekerij met een paar vrienden had gebouwd. Namen wilde hij niet noemen. De stroomaanvoer voor de kwekerij was door een elektricien buiten de meterkast om aangelegd.

Opbrengst: 3,2 kilo hennep

De man schatte dat er tussen de 100 en 120 plantjes waren geteeld. Er was eenmaal geoogst. Op die schatting baseerde de officier van justitie de ontnemingsvordering. De officier was uitgegaan van 110 plantjes, met een opbrengst van 3,2 kilo hennep. Met aftrek van gemaakte kosten leverde dat een nettowinst op van ruim 10.000 euro.

Blowen als remedie voor ADHD

De verdachte, die inmiddels niet meer in het pand woont, verklaarde dat hij verslaafd was aan blowen. Het was zijn remedie voor zijn ADHD. Hij was nog niet eerder met de politie in aanraking geweest. De rechter volgde de eis van de officier en veroordeelde de man tot een werkstraf van 80 uur.