Alcomobilist (32) zonder rijbewijs wederom aangehouden

ma 17 april 2023 21.46 uur

DRACHTEN - Een 32-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is maandag opnieuw aangehouden door de politie. Agenten zagen de man rijden over de A7 en dit terwijl afgelopen vrijdag zijn rijbewijs was ingevorderd. De man had toen teveel gedronken en blies op het politiebureau 690 ug/l.

De automobilist reed ook toen over de autosnelweg. De man is maandag opnieuw aangehouden en meegenomen naar het bureau. Naast zijn eerdere proces-verbaal, zal hij ook nu weer beboet worden.