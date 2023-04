Auto in beslag van man die voor derde keer reed zonder rijbewijs

ma 17 april 2023 20.12 uur

DRACHTEN - De politie heeft maandagavond in Drachten een VW Transporter in beslag genomen. De bestuurder van dit voertuig reed voor de derde keer zonder rijbewijs. De officier van justitie gaat bepalen hoe hoog de boete is en wat er met de auto gaat gebeuren.

De man werd op de Eikesingel in Drachten staande gehouden. Na controle bleek dat de man wederom zonder rijbewijs achter het stuur was gekropen. Hij heeft zijn spullen uit de auto gehaald en is opgehaald.