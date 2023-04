Vliegclub vliegt nieuw toestel vanuit Italië naar Drachten

zo 16 april 2023 08.00 uur

DRACHTEN - Vliegclub Fryslân heeft haar vloot uitgebreid met de aankoop van een 3e toestel van het merk Tecnam. Deze vliegtuig fabrikant is gevestigd in Italië, vlakbij Napels. Twee clubleden vliegen het toestel naar Drachten.

Weinig mensen zullen een enkele reis Schiphol-Napels boeken om vervolgens met een gloednieuw vliegtuig zélf weer terug te vliegen. Dinsdag stapten Wout Weterings en Ron Verhoef van Vliegclub Fryslân te Drachten op Schiphol aan boord voor een enkele reis naar Napels. Na aankomst zaten ze een paar uur later in hun eigen clubtoestel om deze over te vliegen naar Drachten.

Wout en Ron zijn beide ervaren vlieginstructeurs bij de Drachtster vliegclub maar vanwege slecht zicht kan de circa 2000 kilometer niet in één keer gevlogen worden. Wout Wetering, tevens voorzitter van de club licht toe: "Wij vliegen enkel onder zogenaamde VFR-condities (visual flight rules) wat betekent dat we niet mogen vliegen bij regen, mist of laaghangende bewolking" Daarnaast is de actieradius bij volle tanks slechts 800 kilometer. "Maar ook dat haalt mijn blaas niet" grapt zijn vliegmaat.

De club vliegt uitsluitend met MLA-vliegtuigen (micro light aircraft) die deels zijn gemaakt van composiet en een leeg gewicht hebben van minder dan 400 kilogram. Ron is gepensioneerd en heeft het materiaal van de club steeds moderner zien worden. Ron: "De toestellen waar de club nu mee vliegt doen qua cockpit zeker niet onder voor bijvoorbeeld een Cessna maar zijn veel zuiniger in verbruik en geluidsarmer".

Beide heren zien ook elektrisch vliegen als dé toekomst, vooral voor de recreatieve luchtvaart. Wout heeft onlangs zijn garagebedrijf verkocht en heeft gezien hoe snel de ontwikkeling van elektrische auto's is gegaan. Hij acht de kans groot dat er binnen nu en 5 jaar ook elektrische vliegtuigen op Drachten zullen zijn gestationeerd. Technisch kan het en het gebeurt het ook al, maar in de luchtvaart gaan nieuwe ontwikkelingen net wat langzamer dan bij auto's aldus de voorzitter van de vliegclub.

De vliegers zijn uiteindelijk dinsdag aan het begin van de avond geland in Drachten.

FOTONIEUWS