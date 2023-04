Kunstlezing in Drachten: Dichter bij Vermeer

za 15 april 2023 15.25 uur

DRACHTEN - Het meisje met de parel, het straatje, gezicht op Delft... wie kent ze niet: de meesterwerken van Vermeer. Het Rijksmuseum bracht zijn werken bijeen in de tentoonstelling 'Vermeer’ en trekt hiermee wereldwijd enorm veel belangstelling. Want nog nooit zijn zóveel werken van de grootmeester bijeengebracht.

Op 18 april geeft kunsthistorica Margaret Breuking een inkijkje in het merkwaardige leven van Vermeer.

Wereldhit

Het Rijksmuseum staat van 10 februari tot en met 4 juni in het teken van Vermeer. Maar liefst 28 van de 37 schilderijen zijn in deze periode te bezichtigen. Een regelrechte wereldhit, deze tentoonstelling. Nog nooit eerder was het mogelijk zoveel werken van Vermeer bijeen te brengen. De belangstelling en waardering voor de werken van Vermeer is dan ook zo overweldigend, dat het bemachtigen van een kaartje een flinke uitdaging is.

Wie was Vermeer?

Margaret Breukink neemt je tijdens een kunstlezing in de Bibliotheek mee in het merkwaardige leven van Vermeer, zijn relatie met het katholieke geloof en zijn ontwikkeling als schilder. Zij toont hierbij prachtige vergrotingen van Vermeers werken, waarbij zij aandacht besteedt aan zijn behandeling van licht en de manier waarop hij een levensechte diepte in zijn werk creëerde.

Van leek naar kunstkenner

Voor kunstliefhebbers is de tentoonstelling een uitgelezen kans om alles te weten te komen over Vermeer en zijn werken. Ga je tentoonstelling bezoeken? Dan zul je allerlei details herkennen die in deze lezing zijn besproken. Maar ook als je geen kaartje hebt bemachtigd is deze lezing een aanrader!

Wist je trouwens dat er, buiten de tentoonstelling om, 6 werken van Vermeer permanent te bewonderen zijn? Margaret Breukink vertelt met veel enthousiasme en expertise en maakt in 2 uur tijd zelfs van een leek een heuse kunstkenner!

Kaarten voor deze lezing bestel je via bibliotheekdrachten.nl.