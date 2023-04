Bevrijding Friesland op unieke wijze herdacht in Drachten

vr 14 april 2023 19.05 uur

DRACHTEN - Het was vrijdag 78 jaar geleden dat Friesland werd bevrijd na de Tweede Wereldoorlog. Dit werd in Drachten op unieke wijze herdacht. Jongeren verkleed als militairen stonden als stille getuigen op diverse plekken in Drachten. Zij maakten geen contact met omstanders, behalve dat zij een kaartje uitdeelden. Hierop stond de naam van een soldaat die zijn leven verloor tijdens de bevrijding.

Het idee van de actie begon drie jaar terug. Het 75-jarig jubileum zou groots gevierd worden, maar helaas gooide corona roet in het eten. Toch deden drie inmiddels ex leerlingen van het Drachtster Lyceum dit jaar toch nog mee. Samen met twaalf scholieren van deze school vormden zij de groep soldaten die stilzwijgend door Drachten trokken.

De actie begon in het schoolgebouw aan de Torenstraat. In de kantine van de school zaten de soldaten stoïcijns voor zich uit te staren. Tot een doedelzakspeler begon te spelen en zij zich gingen verzamelen. Om vervolgens naar buiten toe te lopen en de oude Canadese vlag te hijsen, het Canadian Red Ensign. Dit voor de Canadezen die destijds Friesland hebben bevrijd.

Vervolgens stapten de soldaten in oude legervoertuigen en verplaatsten zich naar het Reidingpark aan de Drift. Om vervolgens de weg over te steken naar het busstation. Ook hier hing de groep soldaten rond zonder contact te hebben met de omstanders. Om vervolgens door te reizen naar het gemeentehuis waar opnieuw de voormalig Canadese vlag werd gehesen.

Het gezelschap trok daarna nog langs verschillende plekken in het centrum van Drachten. Op een aantal van deze plekken werd ook nog We're Here Because We're Here gezongen. Een lied dat soldaten tijdens de Eerst Wereldoorlog zongen in de loopgraven.

De herdenking werd afgesloten bij de Van Haarsma state. Hier werd voor de laatste maal een vlag gehesen. Vervolgens werd er door Mark Spijkers een gedicht voorgedragen. Daarna liepen alle soldaten langs de oorlogsmonumenten daar en stapten in de legervoertuigen.

