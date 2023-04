Leerlingen leggen krans bij Gerke Numanbrug

vr 14 april 2023 13.58 uur

GORREDIJK - Leerlingen van basisscholen in Gorredijk hebben vijdagmorgen een krans gelegd bij de Gerke Numanbrug, bij het monument in de hoekgevel van het pand waar Puer is gevestigd en de gedenksteen van Gerke Numan in de muur van de brug.

Ook hebben zij bloemen gelegd op de Algemene Begraafplaats aan de Hegedyk bij het monument van de gevallen verzetsstrijder. Bij de koperen gedenkplaat van Jan Eisenga in zijn eveneens bloemen gelegd.

Verder is er één minuut stilte in acht genomen. Ook werd er stil gestaan bij melkstaking van 1943 burgemeester Lex Roolvink legde samen met schoolkinderen een krans bij het streekmuseum.

