Gatzes Lamsma Koninklijk onderscheiden

vr 14 april 2023 11.10 uur

DRACHTEN - Tijdens de opening van de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in Museum Dr8888 werd Gatzes Lamsma vrijdag verrast. Hij werd namelijk door burgemeester Jan Rijpstra benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat moment was niet zomaar uitgekozen.

Lamsma heeft namelijk Stichting Nederland in Vrijheid opgericht. Hij was daar ook 17 jaar lang voorzitter van. Al op jonge leeftijd raakte Lamsma geïnteresseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hij verzamelde documenten, boeken en foto's die met de periode 1940-1945 te maken hadden. Hiermee wilde hij, vooral aan jongeren, overbrengen wat oorlog betekent voor mensen en hoe kostbaar en kwetsbaar vrijheid is.

Daarnaast was Lamsma jarenlang actief in de politiek in Smallingerland en op Ameland. Ook daar zette hij zich in voor onderwerpen die met jeugd te maken hadden en cultuur. Zo heeft hij zich als raadslid veelvuldig ingezet voor de uitbreiding en renovatie van het skatepark.

Na de onderscheiding vertrokken de aanwezige Canadese veteranen en de burgemeester in oude legervoertuigen. Zij vertrokken naar het Vrijheidspark in Drachten die vrijdag ook werd geopend.

