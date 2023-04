Ziekenhuizen en 112 slecht bereikbaar door storing Vodafone

vr 14 april 2023 09.03 uur

DRACHTEN - Het alarmnummer 112 en de ziekenhuizen in Drachten en Leeuwarden zijn momenteel slecht bereikbaar via de telefoon. De oorzaak is een storing bij telecomaanbieder Vodafone.

Nij Smellinghe in Drachten meldt via twitter dat er gewerkt wordt aan een oplossing. De politie adviseert mensen die hulp nodig hebben via 112 om te bellen via de vaste lijn of zoek iemand met een andere provider. "Je kunt ook de 112NL-app installeren om te chatten met de meldkamer." aldus de Meldkamer in Drachten.

Meerdere overheidsinstellingen (gemeenten, rechtbank en Stedin) zijn door de storing (tijdelijk) niet bereikbaar.