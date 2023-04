Eis een jaar cel voor brandstichting bij flat in Drachten

do 13 april 2023 17.45 uur

LEEUWARDEN - Tegen twee mannen die in mei vorig jaar brand hebben gesticht bij de gevel van een flat aan de Wielewalen in Drachten, heeft de officier van justitie donderdag twee jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk geëist.

Centrale hal vol met rook

De brand was vlak bij de gevel van de flat. Er was volgens de officier van justitie niet alleen gevaar voor goederen ontstaan, maar ook voor personen. Door de windrichting stond de centrale hal van de flat vol met rook. De hal was de enige mogelijkheid om de flat te verlaten. De verdachten, een 45-jarige Drachtster en een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, ontkenden niet dat ze een steentje hebben bijgedragen aan de brand.

Brand niet aangestoken

De een had een vuilniszak op de brandstapel gegooid, de ander een oud bankstel dat hij uit de berging had gesleept. Maar de mannen hielden bij hoog en bij laag vol dat ze de brand niet hadden aangestoken, het vuur woedde al toen ze de spullen erop gooiden. Dat een getuige meende gezien te hebben dat een van de mannen het bankstel in brand had gestoken, kon volgens de verdachten niet kloppen.

"Acuut" gestopt met drinken

De 45-jarige, die destijds net als zijn medeverdachte in de flat woonde, had nog geprobeerd de boel te blussen door water op het vuur te gooien, maar dat lukte niet. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te doven. Beide verdachten hadden gedronken. De mannen wonen niet meer in de flat. Volgens advocaat Paul Bollema is de jongste na het voorval "acuut" gestopt met drinken.

"Geen moment stil gestaan bij de gevolgen voor de bewoners"

Dat zou ook voor de andere verdachte gelden. Hij heeft zelf hulp gezocht, merkte zijn advocate Daniela Leutenegger op. De verdachten hebben momenteel een goedlopend contact met de reclassering. De officier van justitie vond dat de zaak niet kon worden afgedaan met een werkstraf. Het had volgens de officier allemaal veel erger kunnen aflopen. De mannen hadden volgens de officier "met hun dronken kop" een situatie gecreëerd die gevaar opleverde voor de andere bewoners van de flat. De officier: "Ik neem het de verdachten kwalijk dat ze geen moment stil hebben gestaan bij de gevolgen voor de bewoners".

De rechtbank doet op 26 april uitspraak.