It Reindersmabosk is 6500 bomen rijker

do 13 april 2023 10.01 uur

OPEINDE - It Reindersmabosk nabij Drachten is sinds begin dit jaar een stuk groter. Er zijn 6500 zaailingen bij geplant waardoor de totale oppervlakte van dit natuurgebied nu op maar liefst 8,5 ha uitkomt. Dit ter ere van het 50-jarig jubileum van de Friese Milieu Federatie (FMF) vorig jaar.

Het nieuwe gedeelte van It Reindersmabosk is woensdag geopend door leerlingen van basisschool De Leister Igge uit Opeinde, Maria le Roy, wethouder gemeente Smallingerland, en Hans van der Werf, directeur FMF.

Het gebied is onder andere meidoorns, hazelaren, vlieren, lindebomen, tamme kastanjebomen en zwarte bessenbomen rijker. Dit zijn inheemse boomsoorten en dragen daardoor optimaal bij aan de lokale biodiversiteit.

Daarnaast spelen bomen ook een belangrijke rol om de klimaatverandering tegen te gaan. De uitbreiding van It Reindersmabosk is financieel mede mogelijk gemaakt door stichting Trees for All en het project \'Doarpen yn it grien’.



It Reindersmabosk