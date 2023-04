Redmer (34) gaat 130 km kitesurfen voor de Hartstichting

vr 07 april 2023 10.44 uur

BEETSTERZWAAG - De 34-jarige Redmer van Dobbenburgh uit Beetsterzwaag gaat op 19 augustus 2023 een bijzondere sponsortocht doen. Samen met 500 andere kitesurfers maakt hij deel uit van de tocht van Hoek van Holland tot Den Helder.

De 130 kilometer wordt afgelegd om geld op te halen voor de Hartstichting.

In Nederland sterven er ieder jaar duizenden mensen aan hartziekten. Iedereen kent wel iemand met hartproblemen, of nog erger iemand die eraan overleden is.

De donaties worden gebruikt voor het verder ontwikkelen van nieuwe methoden om de harten van patiënten met hartfalen volledig en blijvend te genezen. Wetenschappers ontwikkelen een behandeling om het hart buiten het lichaam te herstellen. Om dit voor elkaar te krijgen is veel geld nodig. Het doel is 1 miljoen euro.

"Hoe mooi is het, dat wij als kiters hier met dit fantastisch evenement aan bij kunnen dragen!" aldus Redmer van Dobbenburgh. Via deze site is het mogelijk om te doneren.