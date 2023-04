30 bekeuringen tijdens controle in centrum Drachten

wo 05 april 2023 16.23 uur

DRACHTEN - De politie en de handhaving van de gemeente Smallingerland hebben tijdens een controle in het centrum van Drachten 30 bekeuringen uitgeschreven.

Op meerdere locaties werden woensdag controles uitgevoerd. Dit werd gedaan naar aanleiding van meerdere klachten van winkeliers en horecaondernemers over overlast van fietsers en scooters in het centrum.

Er werd met name bekeurd voor fietsen in het voetgangersgebied, rijden op een scooter in het voetgangersgebied en het vasthouden van een mobiele telefoon in het verkeer.