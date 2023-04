Kosten kunstgrasveld Drachtster Boys flink omhoog: 726.000 euro

wo 05 april 2023 13.46 uur

DRACHTEN - Voor een bedrag van 726.000 euro krijgt Voetbalvereniging Drachtster Boys een nieuw kunstgrasveld. De club draagt zelf 150.000 euro bij, de gemeente Smallingerland betaalt de rest.

Het bedrag is aanmerkelijk hoger dan de offerte van drie of vier jaar geleden, toen de Drachtster voetbalclub voor het eerst de problematiek aankaartte. Voorzitter Gijs Lokhorst zei in de vergadering van de Ronde Tafel dinsdagavond in Smallingerland niet terug te willen kijken, maar noemde het toch even.

De prijzen voor kunstgrasvelden zijn in de afgelopen paar jaar gigantisch gestegen. Dat geldt ook voor de randzaken, zoals bestrating, hekwerk en verlichting. Drachtster Boys houdt ook rekening met nog een prijsstijging voor die onderdelen.

"Het is lastig. We maken ons daar wel zorgen over. Ik hoop dat we het met elkaar kunnen realiseren", aldus Lokhorst, die daarmee alvast een voorschot op een moelijke extra bijdrage van de gemeente nam.

Het wordt hoog tijd om het natuurgrasveld van Drachtster Boys te vervangen, betoogde de voorzitter. Twaalf jaar geleden werd het te vervangen veld voor zowel wedstrijden als trainingen aangelegd, maar in de praktijk bleek al snel dat alleen trainen te veel van het goede was.

Lokhorst: "Al heel snel raakte je alle gras kwijt en werd het veld onbespeelbaar. Het werd een modderpoel. Dat is heel anders gelopen dan we ons hadden voorgesteld". Vanwege de huidige speel- en trainingsintensiteit heeft de gemeente moeite om alle velden bespeelbaar te houden.

Het kunstgrasveld wordt met duurzame epdm-korrels aangelegd. Ook komen er aluminium randen langs het veld, zodat de korrels niet op drift raken.