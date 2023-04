Honderd bedrijven Smallingerland zonder energielabel C

wo 05 april 2023 12.32 uur

DRACHTEN - Zo’n honderd bedrijven in Smallingerland voldoen nog niet aan de eisen voor het verplichte energielabel C. De eigenaren zijn per 1 januari 2023 verplicht om voldoende energiebesparende maatregelen te treffen.

De gemeente moet daar ook op handhaven, maar probeert dat eerst zoveel mogelijk in samenspraak met betrokken ondernemers te doen. Pas als laatste wordt gehandhaafd en kunnen bestuurlijke maatregels worden opgelegd.

Met die boodschap kwam wethouder Maria le Roy naar aanleiding van vragen van raadslid Oeds van der Wijk van de ChristenUnie. De gemeente is bezig met een plan van aanpak voor de betrokken honderd bedrijven. Als dat klaar is, volgt het handhavingstraject. "We hebben de bedrijven in het vizier en kijken momenteel of ze al bezig zijn om energiebesparende maatregelen te treffen." De gemeente is volgens het Bouwbesluit verplicht te handhaven.

Chiel Bolt van de ELP informeerde of de gemeente ook wat minder streng is voor ondernemers, die als gevolg van de coronapandemie financieel in zwaar weer zitten. Wethouder Le Roy: "We willen wel met ze meedenken, maar uiteindelijk zullen ze toch aan de regels moeten voldoen."

Het gemeentehuis van Smallingerland en het kantoorgebouw aan de Tussendiepen voldoen inmiddels beide aan het verplichte C-label. Doel is om beide gemeentelijke gebouwen nog beter te isoleren, zodat "we een voorbeeld voor anderen zijn", aldus Le Roy.