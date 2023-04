Gemeente wil meedenken over schoolmaaltijden in Smallingerland

wo 05 april 2023 11.53 uur

DRACHTEN - De gemeente wil zeker meedenken over de wijze waarop het beste schoolmaaltijden in Smallingerland kunnen worden ingevoerd. Drie scholen hebben voor hun leerlingen ‘s morgens al een ontbijt klaar staan of zijn er mee bezig. Op obs De Kameleon en pcbo Het Mozaïek van brede school De Wiken is dat het geval, van obs ‘t Tweespan in Drachten had wethouder Pieter van der Zwan nog geen precieze gegevens.

De gratis maaltijden zijn bedoeld voor leerlingen, die om uiteenlopende redenen ‘s ochtends thuis geen ontbijt krijgen. De gemeente overlegt met diverse maatschappelijke organisaties binnen het LEJA, de zogeheten Lokaal Educatieve Jeugd Agenda. Ook GGD Fryslân speelt een rol daarin, vertelde wethouder Van der Zwan. Hij zei dat op sommige scholen een koelkast staat, waar leerlingen eten uit kunnen halen. Hij pleitte voor een eenduidige manier, waarop de schoolontbijten kunnen worden gepresenteerd. "U kunt rekenen op de inzet van de gemeente. We willen daarin zeker meedenken."