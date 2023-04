Verdachte aangehouden bij drugsactie in Drachten

di 04 april 2023 19.57 uur

DRACHTEN - De politie heeft dinsdag in Drachten een verdachte aangehouden bij een drugsactie. Hierbij heeft de ondersteuningsgroep van de politie de agenten in Drachten geassisteerd. De verdachte werd aangehouden op de Omloop.

Daarnaast heeft de politie een instap gedaan in een woning en in een bedrijfspand in Drachten. Op beide locaties heeft een doorzoeking plaatsgevonden. Daarbij zijn meerdere gegevensdragers en vermoedelijk drugs aangetroffen. Daarnaast is met een speurhond een auto doorzocht.

De man wordt ervan verdacht zich bezig te houden met de handel in verdovende middelen. De aangehouden verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.