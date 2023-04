Sociaal ombudsvrouw van start in Smallingerland

di 04 april 2023 17.23 uur

DRACHTEN - In maart is Irma van Beek begonnen als sociaal ombudsvrouw bij de gemeente Smallingerland. De sociaal ombudsvrouw is onafhankelijk en onpartijdig en komt op voor de belangen van inwoners als het gaat over zorg en ondersteuning bij wonen, leven en werken.



De nieuwe sociaal ombudsvrouw in Smallingerland krijgt de steun van alle gemeenteraadsleden. De gemeenteraad en het college vinden het belangrijk dat er een onafhankelijk iemand is die inwoners helpt met het oplossen van problemen in het sociaal domein en alles wat daarmee samenhangt.

Naast het verlenen van individuele ondersteuning heeft de ombudsvrouw ook een signalerende rol bij mogelijke structurele problemen, knelpunten en misstanden binnen de gemeente. Ze rapporteert hierover twee keer per jaar aan de gemeenteraad. Op basis van haar adviezen kan de gemeente vervolgens acties ondernemen om de inwoners nog beter van dienst te zijn.

Vertrouwelijk en kosteloos contact

Irma van Beek heeft al een aantal jaren ervaring als sociaal ombudsvrouw in andere gemeenten. Inwoners kunnen vertrouwelijk en kosteloos contact met haar opnemen voor een luisterend oor en bemiddeling op het gebied van bijvoorbeeld de uitvoering van de Wmo, Participatiewet of Jeugdwet. Zij probeert mee te denken, daar waar nodig de relatie met de gemeente te herstellen, te verwijzen en ondersteuning te bieden bij het oplossen van het vraagstuk. Maar inwoners kunnen ook bij haar terecht met ervaringen of situaties die juist goed gaan en waar zij erg tevreden over zijn.