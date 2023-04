Drachtster zit met drank op achter het stuur

ma 03 april 2023 11.14 uur

DRACHTEN - Een 26-jarige Drachtster zat in de nacht van zondag op maandag met drank op achter het stuur. De politie zag het voertuig slingerend rijden over de Kruisweg in Marum en besloten om een controle uit te voeren.

Na een ademtest bleek de uitslag A/G. Hierop is de man meegenomen naar het bureau in Zuidhorn voor een ademanalyse. De uitslag hiervan was 470 UGL, meer dan twee keer de toegestane hoeveelheid.

De bestuurder heeft een rijverbod gekregen en een proces-verbaal.